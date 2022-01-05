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Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Twitter'da Yunus Gezer isimli bir hesaptan yapılan intihar mektuplu paylaşımın ardından "Yunus Gezer kimdir" "Yunus Gezer öldü mü?" gibi sorular gündeme geldi. Üniversite öğrencisi olan Yunus Gezer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası intihar ettiği öğrenildi. Peki, Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? İşte haberin detayları...

Son dakika... Yunus Gezer kimdir, öldü mü? İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrası intihar etti. Söz konusu mektubun sosyal medyada yayılmasının ardından Yunus Gezer hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin gündemine oturan Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? İşte son gelişmeler...

YUNUS GEZER KİMDİR?

Twitter'daki hesabından yayınladığı intihar mektubuyla bir anda Türkiye gündemine oturan Yunus Gezer, 25 yaşında ve üniversite öğrencisiydi. Aslen Aydınlı olan Gezer'in üniversite okumak için İzmir'e gittiği öğrenildi.

YUNUS GEZER NEDEN İNTİHAR ETTİ, ÖLDÜ MÜ?

Yunus Gezer'in intihar mektubunu paylaştıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenildi.

İşte Yunus Gezer'in intihar mektubu:

"Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değildir, herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi. Sevgiden başka bir şey istemedim. Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden.

Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibari ile tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır, tamamen hür irademle aldım. Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakasını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur.

- Yunus Gezer"

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