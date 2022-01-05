Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Yunus Gezer kimdir, öldü mü? İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrası intihar etti. Söz konusu mektubun sosyal medyada yayılmasının ardından Yunus Gezer hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin gündemine oturan Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? İşte son gelişmeler...

YUNUS GEZER KİMDİR?

Twitter'daki hesabından yayınladığı intihar mektubuyla bir anda Türkiye gündemine oturan Yunus Gezer, 25 yaşında ve üniversite öğrencisiydi. Aslen Aydınlı olan Gezer'in üniversite okumak için İzmir'e gittiği öğrenildi.