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Mehmetçik'ten çocuklara yardım! Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü hatırlatıldı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Mehmetçik’ten çocuklara yardım! Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü hatırlatıldı

Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesinde, çocuk yatağı ve yorgan dağıttı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) paylaşımında Mehmetçik ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü hatırlatıldı.

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