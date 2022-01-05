Mehmetçik’ten çocuklara yardım! Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü hatırlatıldı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir' sözlerinin yer aldığı paylaşım yapıldı. Mesajda, Bahar Kalkanı bölgesinde, Kayseri Barış Garnizonundan getirilen 40 çocuk yatağı ve yorganının, 'Çocuklar Kendi Yataklarında Yatsın' sloganıyla dağıtıldığı belirtildi. YUNANİSTAN'DAN 'PATRİOT' HAMLESİ 'TÜRKİYE GİZLİ SİLAH PROGRAMI YÜRÜTÜYOR' İDDİASI TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ: GERÇEK DIŞI... A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN