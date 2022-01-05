İşte günün koronavirüs tablosu! Vaka ve vefat sayılarında son dakika gelişmesi! 5 Ocak 2022 Kovid-19 vaka tablosu...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 Ocak 2022 tarihine ilişkin koronavirüs (Kovid-19) vefat - vaka - aşılama tablosu paylaşıldı. Peki son 24 saatte Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi Covid-19'dan vefat etti? Omicron varyantında son durum ne? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımının detayları...
SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosu açıklandı. 5 Ocak 2022 aşılama, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Omicron varyantında yükseliş var mı? İşte tüm ayrıntılar...
İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.
VAKALAR ARTSA DA HASTANEYE YATIŞLARDA ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun." ifadelerini kullandı.
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