İşte günün koronavirüs tablosu! Vaka ve vefat sayılarında son dakika gelişmesi! 5 Ocak 2022 Kovid-19 vaka tablosu...

SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin 24 saatlik Kovid-19 tablosu açıklandı. 5 Ocak 2022 aşılama, vaka ve vefat rakamlarında son durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Omicron varyantında yükseliş var mı? İşte tüm ayrıntılar...