05 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan Hak-İş heyetini kabul etti

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Hak-İş heyetini kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti Külliye'de kabul etti.

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