Kaza tutanağı sorgulama ekranı: e-Devlet maddi hasarlı trafik kasağı tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet kaza tespit tutanasğı sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Binlerce hizmetin yer aldığı e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişilebileceği açıklandı. Peki, e-Devlet maddi hasarlı trafik kasağı tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır? İşte kaza tutanağı sorgulama ekranı...

EDEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulama yapabilirsiniz.

İşte adım adım e-Devlet kaza tespit tutanağı sorgulama işlemleri: