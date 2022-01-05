Kaza tutanağı sorgulama ekranı: e-Devlet maddi hasarlı trafik kasağı tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır?
Kaza tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır? Yüzlerce kurumun binlerce hizmetinin sunulduğu e-Devlet sistemine yeni bir özellik daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet üzerinden erişilebileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, e-Devlet maddi hasarlı trafik kasağı tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır? İşte kaza tutanağı sorgulama ekranı...
e-Devlet kaza tespit tutanasğı sorgulama ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Binlerce hizmetin yer aldığı e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişilebileceği açıklandı. Peki, e-Devlet maddi hasarlı trafik kasağı tespit tutanağı sorgulama nasıl yapılır? İşte kaza tutanağı sorgulama ekranı...
EDEVLET KAZA TESPİT TUTANAĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulama yapabilirsiniz.
İşte adım adım e-Devlet kaza tespit tutanağı sorgulama işlemleri:
* e-Devlet'i açın
* T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapın
* Arama alanına "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" yazın
* Şahıs aracı hakkında sorgulama için Gerçek Kişi seçin
* Ticari işletme veya şirket adına kayıtlı araçları sorgulamak için Tüzel Kişi seçeneğini seçin
E-DEVLET'TE KAZA TESPİT TUTANAĞI UYARISI!
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama sayfasında yer alan bilgiye göre; Bu hizmet ile; 01/01/2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına ait, sadece trafik polisleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanakları sorgulanabiliyor.
KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?
Kaza tespit tutanağı, trafikte en az iki aracın maddi hasarlı bir kaza yapmaları üzerine tarafların anlaşarak düzenledikleri tutanaktır. Kaza tespit tutanağı için maddi hasar şarttır. Kaza geçiren tarafların kazanın oluş şeklini düzenlenecek olan kaza tespit tutanağı ile kayıt altına almaları gerekir. Her iki tarafın da daha son yapılacak sigorta işlemleri için kaza tespit tutanağı tutması son derece önemlidir.
KAZA TESPİT TUTANAĞINDA İSTENEN BELGELER
Trafik kazalarının tarafları, karşı tarafın Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi veya kendi araçlarının kasko sigortasını düzenleyen sigorta şirketine kaza tutanağında istenen belgeler ile başvurmaları gerekmektedir:
* Poliçe fotokopisi,
* Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
* Varsa kaza yerine çekilmiş fotoğraflar,
* Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi.
KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL HAZIRLANIR?
Kaza tespit tutanağı; kazanın nasıl olduğu çizilerek de anlatılmalıdır, hatta imkan varsa fotoğraflarla belgelenmelidir. Maddi hasara yol açan kazalarda her iki sürücü de trafik kazasını kendi bakış açıları ile anlatmalıdır.
Kaza tespit tutanağı örneğinde görüldüğü gibi sürücü, araç sigortasına ait bilgiler her iki araç için ayrı ayrı ve eksiksiz olarak doldurulmalı ve mutlaka imzalanmalıdır. İmzalanmayan kaza tutanakları kabul edilmemektedir. Kaza tutanağı iki nüsha olarak hazırlanmalıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?
- Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil kim?
- Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı kaç TL?
- Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası ne demek? Heterodoks anlamı nedir?
- Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER
- Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
- EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Okullar kapanacak mı? 2022’de ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?
- KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
- Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!