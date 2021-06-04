CHP'li İBB Sancaktepe Yenidoğan metro hattının yapımını durdurdu!
İstanbul, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu günden beri tel tel dökülüyor. İmamoğlu, seçim vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği gibi varolan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçiyor. İmamoğlu'nun son skandalı ise açılışını bizzat yaparak kişisel şovunu yaptığı, Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu. Daha önce kazı yapılan metro hattına beton dökerek kapatan CHP'li İBB'ye tepki yağdı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Yaklaşık 2 yıldız görevde olan Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini yerine getirmedi.
YAPIMINA BAŞLANAN METROYU DURDURDU
Vaatlerinin aksine yapımına daha önce başlanan birçok projeyi durdurma yolunu seçti. "Temel atmama" programı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun son bombası ise inşaatına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu.
BETON DÖKÜP KAPATTI
İmamoğlu, projeyi hayata geçiremeyince, inşaatı durdurma kararı aldı. İmamoğlu'nun talimatının ardından, yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı.
TEPKİ ÇEKTİ
İBB'nin başlayan projeyi durdurması tepki çekti. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Demir duruma tepki gösterdi.
"İSTANBULLU BUNU HAKETMİYOR"
Demir, "İBB; Sancaktepe -Üsküdar metrosunun Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan bölümünü iptal ediyor ve açılan çukurları dolduruyor. Dertli değilsen, yorulmana gerek yok Başkanlığım döneminde merhum Kadir abiye ihalesini yaptırıp, çalışmaya başlamıştık. Ahhh; eski günler nerde kaldın..." ifadelerine yer verdi.
Demir, "Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İstanbul'lu bunu haketmiyor." dedi.
BUNUN HESABI KESİNLİKLE SORULMALI
Duruma tepki gösteren Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Gökçek, "İstanbul'da Büyükşehir Belediyesinin eski yönetiminin temellerini attığı metro çalışmaları şimdi teker teker kapatılıyor. inanılmaz bir kamu zararı var. bunun hesabı kesinlikle sorulmalı. Ekrem istedi diye keyfi değişiklik yapılamaz. Bu tweetim savcılığa suç duyurusudur…" ifadelerini kullandı.
Kararı eleştiren vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.
"PARALARI NEREYE HARCADINIZ?"
Bir vatandaş "Sancaktepe'yi AK Parti kazandığı için İBB buraya özen göstermedi." ifadelerini kullanırken "Metroyu 'param yok' diye iptal ediyorlar. Yurt dışından alınan krediyi nereye harcadınız?" sözleriyle İBB'ye yüklendi.
İMAMOĞLU 'YAPACAĞIZ' DİYE TÖREN DÜZENLEMİŞTİ
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlenmiş, Sancaktepe'deki şantiye alanında düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmını 2023 başında bitireceklerini, kalan etabı ise 2024 başında tamamlayacaklarını söylemişti.
YURT DIŞINDAN KREDİ BULMADAN İŞ YAPAMIYOR MUSUNUZ?
İmamoğlu İstanbul'u 'öz kaynaklarıyla yönetiriz' demesinin aksine yurt dışından kaynak bulamadığında projeleri de yarım bıraktı.
Metro için yurt dışından kredi bulduklarında "Uluslararası piyasalardan İBB'ye güven" manşetleri atılırken kredi bulamayınca da kısaca "Proje beğenilmedi. Para bulamıyoruz. Metro hattını durdurduyoruz" savunması yapıldı.
"Yurt dışından kredi bulmadan iş yapamıyor musunuz?" sorusu akıllara geldi.
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