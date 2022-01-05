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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın: 2022 bölgedeki mormalleşme adımlarının hızlandığı bir yıl olacak

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın: 2022 bölgedeki mormalleşme adımlarının hızlandığı bir yıl olacak

Türkiye’nin dış politika vizyonunu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile konuştuk. Büyükelçi Kalın dış politika açısından geçtiğimiz dönemin muhasebesini yaparken 2022'ye ilişkin öngörülerini paylaştı.

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