Emin Çapa haddini aştı! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

BDDK, EMİN ÇAPA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırı davrandığı için, başta Emin Çapa ve Durmuş Yılmaz olmak üzere, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.