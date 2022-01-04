Emin Çapa haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Sözde ekonomist Emin Çapa, yine haddini aşarak skandal ifadelerde bulundu. Dolar düştüğü zaman yüzlerinden mutsuzluk akarak dertlerinin ekonomi olmadığını bir kez daha gözler önüne seren Çapa, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İşte detaylar...
TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memura yapılacak zam oranlarını da Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Buna göre; en düşük emekli maaşı 2500 TL olurken, memura da toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapılmış olundu.
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Halk TV'de skandal bir yayın yapıldı.
20 Aralık gecesi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" sistemine geçilmesinden sonra dolar hızla aşağı çekilmişti.
SKANDAL İFADELER KULLANDI
O gece tıpkı dolar gibi yüzleri düşen tayfadan olan Emin Çapa, Türkiye'nin AK Parti ve Başkan Erdoğan gitmeden iyi günler göremeyeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.
Şirin Payzın ve Barış Terkoğlu'nun da bulunduğu yayında Çapa, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların Erdoğan gitmeden daha iyi günleri olmayacak" dedi.
BDDK, EMİN ÇAPA HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırı davrandığı için, başta Emin Çapa ve Durmuş Yılmaz olmak üzere, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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