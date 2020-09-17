Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan Emin Çapa'ya yalanlama geldi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin Çapa'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın müşavirliğinden geldi.