17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap

Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap

 Başkanı 'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan 'ya yalanlama geldi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin 'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın müşavirliğinden geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Yalan ifadeler üzerinden dini değerlere saldıran Emin Çapa'ya cevap

Başkanı 'ı söylemediği sözler ile eleştirmeye kalkan 'ya yalanlama geldi. Dua ve inanç üzerinden milletin değerlerine saldıran Emin 'ya cevap Diyanet İşleri Başkanlığı Basın müşavirliğinden geldi.

üzerinden yapılan sahipsiz bir paylaşımda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fotosu ile 'koronavirüsü dualarla yeneceğiz' ifadesinin yer aldığı bir görseli paylaşarak "Hoş geldin ortaçağ karanlığı" diyen Emin Çapa'ya cevap Basın Müşaviri Burak Orhan'dan geldi.

Orhan "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın böyle bir açıklaması yoktur. Yalandır iftiradır Umarım özür dileme erdemini gösterirsiniz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA