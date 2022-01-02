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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan iyi haber: Kovid-19 PCR test sonucu negatif çıktı

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Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan iyi haber: Kovid-19 PCR test sonucu negatif çıktı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

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