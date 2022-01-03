3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...
3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak yılın ilk Kabine Toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından canlı yayında son dakika olarak açıklanacak. Ekonomi, dış siyaset, sağlık, eğitim gibi temel konuların masaya yatırılacağı toplantıdan emekliler ilgili karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte, 3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...
3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle salgına dair süreç, emekli ve memur zammı, dış politika gibi pek çok konunun masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları duyuracak. İşte, 3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı bu hafta 3 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK!
2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gerçekleşeceği haftanın ilk gününde kabinede yapılan değerlendirmeler ve alınacak son dakika kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklaması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...
- Philip Morris sigara zammı var mı? 4 Ocak'ta Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, LM sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
- JTI sigara zammı var mı? 2022 Ocak'ta Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatına zam gelecek mi?
- Kalp Yarası bugün var mı yok mu? ATV yayın akışı 3 Ocak Kalp Yarası neden yok?
- Üç Kuruş neden yok? 3 Ocak Show TV dizisi Üç Kuruş bu akşam var mı yok mu?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Ocak Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Sigaraya 5 TL zam iddiası! Sigaraya zam mı geldi? TEKEL sigara fiyat listesi 3 Ocak 2022! Güncel sigara fiyatları…
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2022 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?
- 65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?