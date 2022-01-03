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3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...

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Giriş Tarihi: 03.01.2022
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3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...

3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak yılın ilk Kabine Toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Alınan kararlar Başkan Erdoğan tarafından canlı yayında son dakika olarak açıklanacak. Ekonomi, dış siyaset, sağlık, eğitim gibi temel konuların masaya yatırılacağı toplantıdan emekliler ilgili karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte, 3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...

3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde özellikle salgına dair süreç, emekli ve memur zammı, dış politika gibi pek çok konunun masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları duyuracak. İşte, 3 Ocak Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasaklar, emekli zammı, iyileştirme...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı bu hafta 3 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA 2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI YAPILACAK!

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamle sonrası alınacak yeni önlemler değerlendirilecek.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gerçekleşeceği haftanın ilk gününde kabinede yapılan değerlendirmeler ve alınacak son dakika kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklaması bekleniyor.

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