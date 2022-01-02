İsrail’den Kovid-19 aşısı kararı! Başbakan Naftali Bennett duyurdu

DÖRDÜNCÜ DOZ 30 ARALIK'TA DUYURULMUŞTU



İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash 30 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19'a karşı savunmasız olanlar için 4'üncü doz aşı uygulanmasına karar verildiğini duyurmuş, Omicron mutasyonunun yol açacağı enfeksiyon dalgasına karşı bunu yapan ilk ülkelerden olduklarını ifade etmişti.

Ash ayrıca, 4'üncü dozun ilk olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlara uygulanacağını belirtmişti.



İsrail'de salgının başından bu yana 1 milyon 394 bin 407 kişide Covid-19 tespit edilirken, 8 bin 244 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.