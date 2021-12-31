Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında! TSK birlikleriyle birlikte incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sahadaki son durum hakkında bilgi alarak talimatlar veren Akar, yılın son gününde sınır hattında bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
KOMUTA KADEMESİ ŞANLIURFA'DA
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol uçağıyla Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'daki inceleme ve denetlemelerin ardından Şanlıurfa'ya geldi.
SINIR HATTINDA ZİYARET
Havalimanında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde incelemelerde ve denetlemelerde bulundu.
Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı'na geçen Akar, burada sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı.
Sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar ve TSK komuta kademesinin yılın son gününde sınır hattına ziyareti devam ediyor.
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