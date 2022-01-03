03 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Şırnak merkezli 4 ilde "rüşvet" operasyonu: 30 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Şırnak merkezli 4 ilde rüşvet operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika haberine göre; Şırnak merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.

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