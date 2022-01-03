03 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Pervin Buldan da var...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika haberi... Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.

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