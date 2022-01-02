FOX TV'de "satanizm ve paganizm" propagandası! Türkiye bu skandala karşı ne yapmalı?

"CİDDİ TEDBİR ALINMALI"

Toplumun milli ve manevi değerlerinin altını oymaktadır. Anayasa gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kurum ve kuruluşları aileyi, gençleri, çocukları korumayı amaçlayan her türlü tedbiri almak durumundadır. RTÜK'ün ciddi anlamda devreye girmesi ve ciddi tedbirler alması gerekir. O kanal ve programla ilgili yasaklayıcı tedbirleri hayta geçirmesi gerekir.





NELER YAŞANMIŞTI?

FOX TV'de "Maske Kimsin Sen" adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlenmişti.

7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan programda yapılan iğrençlikler sınır tanımadı.

Birbirinden iğrenç ve korkutucu maskeler takan katılımcılar sahnede şarkı söyleyip dans etti.