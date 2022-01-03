MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2022 yılı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de bedelli askerlik ücreti oldu. Bu yıl içerisinde bedelli askerliğe başvurmak isteyen vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamları bekliyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

Memur maaşı katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti için araştırmalar sürüyor. Hemen şunu belirtelim ki, 01 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bedelli miktarı henüz belli olmadı. Yeni miktar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.