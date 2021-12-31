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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla...

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Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika paylaşımında yeni yıla ilişkin temennilerine yer verdi. Başkan Erdoğan "Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" ifadelerini kullandı.

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