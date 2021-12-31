Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ASKON Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan genel kurulun ülkeye, millete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Milli kalkınmanın güçlü adı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ASKON'u kurulduğu günden beri yakından izlediğini dile getiren Erdoğan, Türkiye çapındaki 8 bin üyesi, 10 milyar doların üzerinde ihracata sahip 20 bini aşkın işletmesi ve 1 milyondan fazla istihdamıyla ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelen ASKON'un mensuplarını tebrik etti.

Erdoğan, Orhan Aydın'ın başkanlığında yeniden oluşan yönetim kuruluna Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederek, ASKON'un faaliyete geçtiği günden beri hep ülkenin, milletin ve devletin yanında yer aldığını kaydetti.

Bu güzide derneğin Anadolu'nun bağrından çıkıp önce bölgesinde sonra da Türkiye'de ve nihayet dünya çapında büyük başarılara imza atan iş insanlarını temsil ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kazanırken hakkı ve hakkaniyeti gözetme anlayışıyla çalışan, üreten iş insanlarımız tarafından kurulup büyütülen ASKON son dönemde de bu ilkeli tavrıyla farkını ortaya koymuştur. Konumu, bereketi, potansiyeli, medeniyetler inşa eden siyasi, ekonomik ve sosyal iklimiyle her dönem insanlığın gözdesi olan Anadolu, ASKON gibi sivil yapılar vasıtasıyla bu vasıflarını geleceğe taşımaktadır. Bunun için Anadolu aslanları kavramını önemli görüyorum. Kuruluşundan itibaren derneğimizin yönetiminde ve bünyesinde hizmet eden, yürütülen çalışmalara katkı sağlayan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımız sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da her hayırlı faaliyetinizde, gayretinizde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim."