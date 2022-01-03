Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Türkiye’ye döndü! Son 15 yılda bilime verilen değer yadsınamaz

BİLİMSEL UKALALIK YAPIYORLAR

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"İktidarlar gelip geçicidir asıl olan devletin bekasıdır. Bir insan devletine ne kadar bağlıysa devletini ne kadar çok düşünüyorsa bunu yapması gerekiyor zaten. Ne olursa olsun ülkemize gelip elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bilimsel ukalalık yapanlar her şeye üstten bakan insanlar var ne yazık ki. Yapılan her şeyi eleştirip reddediyorlar. İnsanların artık şunu yadsımadan kabul etmeleri gerekiyor. Türkiye'de ilime ve bilime verilen değer bundan 15 yıl öncekinden çok çok farklı. Şu anda ciddi anlamda değer veriliyor."

AŞI ÜRETEN İLK 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Ülkemin başarılarıyla gurur duyuyorum. Turkovac aşısı bilimsel alandaki başarımızın en büyük örneklerinden birisi. Turkovac aşısının dağıtımı yapılıyor. Sağlık Bakanımız Şanlıurfa'da üretim tesislerinde açıklama yaptığında tüylerim diken diken oldu. Bundan mutluluk duymamak olur mu? Dünyada koronavirüs aşısı üreten ilk 10 ülkeden biri olmak büyük bir başarı.

Bilim ve ilim siyasetle karıştırılmamalı, eleştiriler de siyasi görüş bir kenara bırakılarak objektif olarak yapılmalı. Gerektiği yerde eleştirmeli, gerektiği yerde de takdir etmeliyiz. Kişilerin siyasi gözlüklerini çıkarıp objektif olarak baktıkları zaman en azından 10-15 yıl önce nerdeydik nerelere geldik diyerek bakmalarını takdir edilmesi gereken başarıların ortada olduğu düşünüyorum.