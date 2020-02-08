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FETÖ’nün kasası Erkan Karaarslan CHP'den milyonlar kaldırmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020
FETÖ KASASI CHP'DEN MİLYONLAR KALDIRMIŞ!

'li Başkanı 'nun 2014'te başkanıyken kendisine danışman yaptığı imamı 'ın hain darbe girişiminden 3 gün sonra CHP'li 'nden 2 milyon 750 bin liralık, 13 gün sonra da 'nden 813 bin liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

başkanı 'nun imamı 'ı 2014'te başkanıyken kendisine danışman yaptığı ve Karaaslan'ın E-Yöntem şirketine ihaleler verdiği ortaya çıkmıştı. Karaarslan daha sonra 'nun o dönem özel kalem müdürü olan Tuncay Ceylan'ın referansıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in danışmanı oldu.

Genç, 2016'da Karaarslan'ın E-Yöntem şirketine 1 milyon 879 bin TL tutarında destek oldu. Karaaslan, darbe girişiminden 3 gün sonra 'li 'nden 2 milyon 750 bin liralık, 13 gün sonra da 'nden 813 bin liralık ihale aldı.

KENAN KIRAN/ SABAH

KARAARSLAN, TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA FİRAR ETTİ
; Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı ve 2 Ağustos 2016'da Erkan Karaaslan ile 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 Ağustos 2016 günü emniyete teslim olan Karaaslan, 18 Ağustos 2016'da tutuklandı.

, FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı, Mersin 7. 29 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak Karaarslan'ı şartlı tahliye etti. Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim 2017 tarihinde Erkan Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Erkan Karaarslan, 19 Ocak 2019 tarihinde İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin ortak çalışması kapsamında Ankara'da gizlendiği eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Karaarslan'ın üzerinden kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Erkan Karaarslan, tutuklanarak 'ne gönderildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN DA DANIŞMANI
Erkan Karaarslan, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun hem danışmanlığını yürütmüş, hem de kendisi ve yakınları üzerine kurdurduğu şirkete karşılıksız ödeme yapmıştı.

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