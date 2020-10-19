Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin (30) sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Polis, saklandığı hücre evine baskın düzenleyerek kadını 14 Ekim tarihinde gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Interpol tarafından "çok tehlikeli, eylem yapabilir, görüldüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla aradığı kadının 1,5 ay önce Namık Kemal Mahallesi'nde 4 katlı bir evin 1. katını aracılar ile kiraladığı belirlendi. Genç kadının hiç dışarı çıkmadığı, evi Feyzullah Y. isimli bir kişinin kiraladığı, sakallı iki kişinin de sürekli eve gelip giderek ihtiyacını karşıladıkları tespit edildi. Zanlı kadına evi F.Y.'nin de internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlendi. Zanlının, bir çocuğuyla kaldığı evde aile için olması gereken bütün yaşam malzemelerinin bulunduğu görülürken, kadının hiç dışarı çıkmadığı, bu nedenle bütün ihtiyaçlarının örgüt tarafından karşılandığı öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından Feyzullah Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

MAHMUT ÖZDEN GRUBUNA BAĞLI ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmada Feyzullah Y.'nin bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda Adana polisi tarafından yakalanan ve DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri olduğu öne sürülerek tutuklanan Mahmut Özden'in grubuna mensup olduğu yurt dışından gelen DEAŞ üyelerine yardım ettiğini belirledi. Polis bu tespitler üzerine yaptığı çalışmada zanlıyı Süleyman Vahit Caddesi'nde yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı sorgusunda DEAŞ üyesi olduğunu kabul etmeyerek, kadının da DEAŞ'lı olduğunu bilmediğini, Suriyeli olduğunu düşünerek ona yardım ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlının telefonunda yapılan incelemede de ise "Kırmızı Bülten" cümlesiyle ilgili birçok arama yapıldığı görüldü.

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Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yurt dışına çıkma yasağı getirildi.



Zanlının daha önce de iki kez DEAŞ'a yapılan operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.