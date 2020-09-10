10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DEAŞ'a bir darbe daha! Mahmut Özden'in fedaisi Barış Coşkun Adana’da yakalandı!

Son dakika: DEAŞ'a bir darbe daha! Mahmut Özden'in fedaisi Barış Coşkun Adana’da yakalandı!

’ın sözde sorumlusu ’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki ’da yakalandı. Zanlı ’a getirilip tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
ABONE OL
Son dakika: DEAŞ'a bir darbe daha! Mahmut Özden'in fedaisi Barış Coşkun Adana’da yakalandı!

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, örgütün eylem hücresi çökertilmiş, ilk olarak sansasyonel saldırı hazırlığındayken ele geçirilen Hüseyin Sağır tutuklanmıştı. Sağır'ın Terörle Mücadele'deki sorgusu ve üzerindeki dijitallerden yola çıkan emniyet ekipleri, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile diğer hücre üyelerine ulaşmış, yapılan seri operasyonlarda toplam 13 örgüt üyesi tutuklanmıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI
Aynı hücre içinde yer alan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Barış Coşkun adlı hücre üyesi, düzenlenen son operasyon ile yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanan hücre üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Barış Coşkun'un, aynı hücrede yakalanan Hüseyin Coşkun ile yakın akraba oldukları da öğrenildi. Sorgu öncesi ve sonrasında Covid -19 testi de yapılan hücre üyesinin, terör örgütü DEAŞ elemanlarının sınırdan yasa dışı geçişlerini sağladığı iddia ediliyordu.

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile ilgili çarpıcı detay: 10 çocuğundan hiçbirini göndermedi DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ MAHMUT ÖZDEN İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY: 10 ÇOCUĞUNDAN HİÇBİRİNİ GÖNDERMEDİ
DEAŞ eyleminin detayları ortaya çıktı! Terör saldırısının emrini bu sözlerle vermiş DEAŞ EYLEMİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI! TERÖR SALDIRISININ EMRİNİ BU SÖZLERLE VERMİŞ
DEAŞ operasyonlarında flaş ayrıntı! Yakalanınca görevi ona devretmiş DEAŞ OPERASYONLARINDA FLAŞ AYRINTI! YAKALANINCA GÖREVİ ONA DEVRETMİŞ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA