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Son dakika: Sızma girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Sızma girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... PKK'lı teröristler, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulundu. Mehmetçik anında cevap vererek 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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