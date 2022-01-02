Sahte alkol üreten CHP'li Başkandan komik savunma! Litrelerce alkolü kendisi içiyormuş
Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda yakalandı. Göktürk'ün evinde arama yapan ekipler ayrıca litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Göktürk'ten komik bir savunma geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk, jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda yakalandı. Göktürk'ün evinde arama yapan ekipler ayrıca litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldenin eski Belediye Başkanı olan ve şimdi CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Göktürk'ün evinde sahte alkol üreterek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Göktürk'ün evine baskın düzenleyen ekipler aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.
Olayın ardından Göktürk'ün, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise olaydan haberinin olmadığını sadece Göktürk'ün bilmediği bir konuyla ilgili soruşturma geçirdiğini öğrendiğini kaydetti.
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