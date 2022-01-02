Sahte alkol üreten CHP’li Başkandan komik savunma! Litrelerce alkolü kendisi içiyormuş

Olayın ardından Göktürk'ün, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ilk ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise olaydan haberinin olmadığını sadece Göktürk'ün bilmediği bir konuyla ilgili soruşturma geçirdiğini öğrendiğini kaydetti.

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