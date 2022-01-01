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Sahte içki skandalından CHP'li İrfan Göktürk çıktı! Suçüstü yakalandılar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Sahte içki skandalından CHP’li İrfan Göktürk çıktı! Suçüstü yakalandılar

CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Göktürk’ün kaçak ve sahte alkol ürettiği ortaya çıktı. Ürettiği sahte alkolleri satarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen Göktürk hakkında işlem başlatıldı.

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