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Kabine Toplantısı son kararlar! Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması geri gelir mi? Kafe, spor salonu, lokantalar...

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Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Kabine Toplantısı son kararlar! Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması geri gelir mi? Kafe, spor salonu, lokantalar...

Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Omicron varyantı yayılmaya devam ederken, vaka sayılarında artış yaşanıyor. Artan vaka sayıları sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması geri gelir mi? Kafe, spor salonu, lokantalar...

Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması geri gelir mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasından yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hatırlanacağı gibi vaka sayılarının arttığı dönemde tedbirler masaya gelmişti. Hal böyle olunca gözler Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması geri gelir mi? Kafe, spor salonu, lokantalar...

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasaklar hakkında henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında karar alındığı takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

BAKAN KOCA AÇIKLADI...

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada "Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı." dedi.

Toplantıda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetleyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

"TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz.

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