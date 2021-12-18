18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2021
ABONE OL
İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıkları tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında mobil radar ile yapılan kontrollerde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekipler, 31 göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı. Yapılan çalışmayla aynı bölgede 19 kaçak göçmen daha yakalandı.

Toplam 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA