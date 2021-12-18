İzmir açıklarında 50 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında mobil radar ile yapılan kontrollerde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Ekipler, 31 göçmeni yakalayarak kıyıya çıkardı. Yapılan çalışmayla aynı bölgede 19 kaçak göçmen daha yakalandı.



Toplam 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN