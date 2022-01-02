Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı! Türkiye faillerin bulunmasını istedi: İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi

"ISERLOHN YETKİLİLERİNDEN BU HAİNLERİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Tahrip edilen mezarlıkları görüntüleyen Mikail Işık ise videoda, "01.01.2022. Iserlohn Müslüman Mezarlığına haince saldırı oldu. Hasar verildi mezarlara. Gördüğünüz gibi vatandaşlar geliyor mezarlıklarını düzeltmeye çalışıyorlar. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim İslam düşmanlarına da fırsat vermesin. Gördüğünüz üzere herkes şu anda mezarları topluyor, bakımını yapıyorlar" dedi. Işık, "Biz bunların bakımlarını yenileriz. Ama bu İslam düşmanlarının zalimlikleri yanlarına kalmamalı. Suçlar bulunup cezasına çekmeli. Yaşadığımız yerden isteğimiz bu. Iserlohn yetkililerinden bu hainlerin yakalanmasını istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Camilere saldıranlar, mezarlıklara saldıranlar suçlular yakalanmalı, cezasını çekmeli. İsteğimiz, talebimiz bu yönde" ifadelerini kullandı. "Gün geçmiyor ki Almanya'da böyle olaylar yaşanmamış olsun" diyen Işık, "Maalesef böyle olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Ama her türlü hakkımızı, her türlü imkanlarımızı zorlayarak arayacağız" şeklinde konuştu.

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