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Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? Yılın ilk Kabinesi toplanıyor

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? Yılın ilk Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Kabinenin ana gündeminde memur ve emekli maaşları olacak. Terörle mücadele, iç ve dış siyaset ile koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış da toplantıda ele alınacak konular arasında.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 Ocak Pazartesi günü toplanıyor.

Kabinenin ana gündeminde memur ve emekli maaşları olacak 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması bekleniyor.

Bu açıklamanın akabinde memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok rakam yeniden şekillenecek ve Kabine toplantısında bu konu masaya yatırılacak.

Memur ve emeklilere verilecek zammın asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışa yakın bir ordanda gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Ve koronavirüsle mücadele Omicron varyantı kaynaklı vakaların İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde artışa geçmesi ve alınacak olası yeni tedbirler de Kabinede değerlendirilecek.

Kabinenin değişmeyen gündem başlığı terörle mücadele de yine ele alınacak konular arasında.

Son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

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