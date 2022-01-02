Memur ve emekli maaşlarına zam ne kadar olacak? Yılın ilk Kabinesi toplanıyor

Bu açıklamanın akabinde memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok rakam yeniden şekillenecek ve Kabine toplantısında bu konu masaya yatırılacak.

Memur ve emeklilere verilecek zammın asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışa yakın bir ordanda gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel.