Erdoğan’ın büyüklüğüne şahsiyetine hayran kaldık: Hatem Kurt Başkan Erdoğan’ın ziyareti hakkında konuştu

''DOĞUM GÜNÜMÜ KUTLADI''

Hatem Kurt'un eşi Burhan Kurt da bugün doğum günü olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin doğum gününü kutladığını söyledi.

Burhan Kurt, "Bugün 75 yaşına girdim. Cumhurbaşkanımızın Allah ömrünü uzun etsin. Normal bir vatandaş gibi geldi, şu karşı koltuğa oturdu, dertleştik. Cumhurbaşkanımız bana, 'Burhan amca sen bıyıkları ne yaptın?' diyerek şakalaştı. Belediye başkanıyken beni bıyıklı görmüştü. Ben de 'Allah kısmet ederse bir daha gelirsen bıyıklı göreceksin beni' dedim." ifadelerini kullandı.

Kurt çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.