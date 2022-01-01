Son dakika: 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosu açıklandı

Günün vaka tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir.'' ifadelerini kullandı.