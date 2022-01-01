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Son dakika: 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosu açıklandı

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Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Son dakika: 1 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosu açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin vaka, vefat ve aşılama tablosunu açıkladı. 1 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre bugün Türkiye'de kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin Kovid-19 tablosu...

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GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Günün vaka tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir.'' ifadelerini kullandı.

31 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

29 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

28 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

27 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

26 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

25 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

24 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

23 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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