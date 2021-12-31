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Son dakika: Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Şehidin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." denildi.

RESULAYN'DA TERÖRİSTLERİN SALDIRISINDA DSİ OPERATÖRÜ ŞEHİT OLDU
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinası vuruldu. Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.

Şehit düşen Gökkaya'nın cenazesi, saldırının ardından Türkiye'ye getirildi. Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Şanliurfa Valilisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun" paylaşımı yaptı.

5 terörist etkisiz hale getirildi 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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