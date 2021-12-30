Resulayn’da teröristlerin saldırısında DSİ operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında DSİ'ye ait iş makinasının operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinası vuruldu.
Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu.
Şehit düşen Gökkaya'nın cenazesi, saldırının ardından Türkiye'ye getirildi.
Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.
Şanliurfa Valilisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun" paylaşımı yaptı.
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