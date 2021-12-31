56. ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56'ncı #ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."