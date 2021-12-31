56. ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda
Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri envanterlere eklenmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni ATAK helikopteri eklendiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alındığı belirtildi.
Yeni teslimatla beraber 56'ncı ATAK helikopterinin envantere girdiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56'ncı #ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."
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