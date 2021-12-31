Son dakika: Türkiye 2021'de neler yaptı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek tek paylaştı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında "Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" ifadelerine yer verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, yola devam dedik, gece gündüz çalıştık. 2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim…" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." dedi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kasım ayı itibarıyla toplamda 64,6 milyar lira destek sağladık. Şiddet Önleme Merkezleri ile 297 bin kişiye hukuki yönlendirme yapıldı, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlandı. 6 bin 969 engelli ve devlet korumasından yararlanmış gencimizi kamuda istihdam ettik. Devletimizin şefkat elini onların üzerinden hiç eksik etmeyeceğiz. Hizmeti, evde bakım yardımı ile ayda 535 bin vatandaşımızın ayağına götürdük. İhtiyaç sahibi hanelerimize 1,8 milyar lira yakacak ve 2,3 milyar lira elektrik tüketimi desteği sağladık. Aile Sosyal Destek Programı ile 858 bin 558 haneye ulaştık. 7 bin 111 engelli vatandaşımıza bakım hizmeti sağladık. Çocuk bakım kuruluşlarında 13 bin 227 evladımıza hizmet verdik. 60 bin 339 yatak kapasiteli 50 öğrenci yurdunu tamamladık, evlatlarımızın hizmetine sunduk."
Erdoğan, toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirler ve spor kulüplerine kazandırdıklarını, Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlattı.
"Özgür birey, güçlü toplum daha demokratik bir Türkiye" perspektifini ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik." ifadelerini kullandı.
Toplam seyirci kapasitesi 54 bin 255 kişiyi bulan 4 stadyumu şehirlerimize, spor kulüplerimize kazandırdık.
Formula 1'in de aralarında bulunduğu tam 164 uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yaptık.
"Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye" perspektifimizi ortaya koyan İnsan Hakları Eylem Planımızı milletimizle paylaştık.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda köklü bir değişikliğe imza atarak can dostlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik.
Hukuk mahkemelerinde internet üzerinden duruşmalara katılabilmeyi mümkün hale getiren e-duruşma sistemini 81 ilimizin tamamında uygulamaya başladık.
Emniyet birimlerimize bağlı insansız hava araçlarımız toplamda 43 bin 857 saat uçuş gerçekleştirdi.
Kahraman güvenlik güçlerimiz 181 terör eylemini engelledi. Engellenen eylemler sonucu yüz binlerce mühimmat da ele geçirildi.
Terörle mücadelemize güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettik. Bin 542 mağara ve sığınağı ele geçirdik.
Yurt içindeki terörist sayısını 156'nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik.
Ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hayati önem taşıyan savunma sanayii alanında %20'lerden devraldığımız yerlilik ve millîlik oranını %80'e ulaştırdık.
Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile Aksungur SİHA'yı envanterimize dâhil ettik. Bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olduk.
Savunma sanayiinde gelecek yüzyılın teknolojilerini hedefine koyan Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan HİSAR A+ ve HİSAR O+ Hava Savunma Sistemleri'ni göreve hazır hâle getirdik.
Atmaca gemisavar füzelerimiz gerçekleştirilen son testleri de başarıyla geçerek kullanıma hazır hâle geldi.
MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'ni denize indirdik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.
İlk silahlı insansız deniz aracımız ULAQ'ın seri üretimine başladık.
Basit usulde vergilendirilen 835 bin esnafımızın kazancına vergi muafiyeti getirdik.
Stratejik bir sektör olarak gördüğümüz tarıma her türlü desteği vermeye devam ettik. Tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdık.
Vatandaşımızın küresel enerji krizinden en az şekilde etkilenmesini temin için gereken her adımı attık. Doğal gaz maliyetinin 4'te 3'ünü, elektrik maliyetinin yarısını karşıladık.
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. 2021'in ilk 11 ayında 203,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022'de inşallah çok daha yüksek rakamları göreceğiz.
Salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlarımız ile ticari işletmelerimize 9,1 milyar TL destek sağladık.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ YIL MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan video mesaj ile 2022 için yeni yıl dileklerinde bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda, "Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya şüphesiz ki olacağız. Ama biz hazırlıklıyız." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;
Bir yılı daha geride bırakırken insanlık ve milletimiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2022'ye girmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Miladi yıl değişimlerini aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak görüyoruz. Öncelikle 2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.
Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021'i, bir önceki yıl gibi koronavirüs salgının gölgesi altında geçirdik. Üstelik bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiseler de olduğu gibi geçtiğimiz yıl da kökünden sarsılmaya devam etmiştir.
Gelişmiş ülkelerin ikinci dünya savaşı sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği, 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.
Ziya Paşa'nın dediği gibi "İdrak-i meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez."
Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak nitelendiren ama aslında o kadar da güçlü olmadıkları anlaşılan ülkelerin artık dünyanın karşı karşıya kaldığı krizleri yönetemeyeceği, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Türkiye işte bu küresel fotoğraf içinde hem güvenlik krizlerini hem sağlık krizini hem siyasi ve sosyal sınamaları başarıyla atlatan bir ülke olarak kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başarmıştır. Hatırlarsanız salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti, ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında biz vakitlice aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştik. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli roller üstlendi. Hamdolsun kendi aşımız TURKOVAC'ı da üreterek aşının sürekliliği konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık.
Bununla yetinmedik. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattık.
Altyapısını geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin oluşturduğu bu ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya şüphesiz ki olacağız. Ama biz hazırlıklıyız. Nitekim döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişiyle uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık.
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