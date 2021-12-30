Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 2021’de yoğun diplomasi trafiği: 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi

YURT DIŞI ZİYARETLER

Koronavirüs salgını dolayısıyla yılın ilk yarısında yurt dışı ziyaretlerine ara veren Başkan Erdoğan, yıl içinde 2'si Azerbaycan'a olmak üzere 14 ziyaret gerçekleştirdi.

İlk yurt dışı ziyaretini NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran'da Belçika'ya yapan Erdoğan, burada çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Erdoğan, zirvenin ardından 2020 yılında göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini yaptı.

Yıl içindeki ikinci ziyaretini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine 15-16 Haziran'da Azerbaycan'a gerçekleştiren Erdoğan, Aliyev ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de buluştu. Daha sonra Şuşa'ya geçen Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı. Yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.