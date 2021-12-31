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Son dakika: Başkan Erdoğan, şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine başsağlığı diledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya’nın ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Devlet Su İşleri (DSİ) personeli Cihan Gökkaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi ve taziye dileklerini iletti.

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