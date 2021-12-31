31 Aralık 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan Cuma namazını Yahya Efendi Camii’nde kıldı

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Başkan Erdoğan Cuma namazını Yahya Efendi Camii’nde kıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Beşiktaş’ta bulunan Yahya Efendi Camii’nde kıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, buradan vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı'na katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi’ne gitti.

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