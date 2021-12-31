1 Ocak'ta kısıtlama var mı? Yeni yıla girmemize saatler kala bazı sorular gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın yasak var mı? 1 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması var mı? İşte haberin detayları...

1 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Tam normalleşme ile birlikte tüm kısıtlamalar kaldırıldı. 2022 yılbaşında yani 31 Aralık ve 01 Ocak tarihlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.