Yarın yasak var mı? 1 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması var mı?
Yarın yasak var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşme sürecine geçilmiş ve tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Geçtiğimiz yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle bu sene de herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın yasak var mı? 1 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması var mı? İşte konu hakkında son gelişmeler...
1 Ocak'ta kısıtlama var mı? Yeni yıla girmemize saatler kala bazı sorular gündeme geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, yarın yasak var mı? 1 Ocak Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama açıklaması var mı? İşte haberin detayları...
1 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Tam normalleşme ile birlikte tüm kısıtlamalar kaldırıldı. 2022 yılbaşında yani 31 Aralık ve 01 Ocak tarihlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
YERLİ KOVİD-19 AŞISI TURKOVAC'IN ŞEHİR HASTANELERİNDE UYGULANMASINA BAŞLANDI
Yaygın kullanımına başlanan TURKOVAC aşısı, Ankara Şehir Hastanesinin Genel Hastane bölümünde de uygulanıyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaşın aşı yaptırmak için sıraya girdiği hastanenin 10 aşı odasında TURKOVAC yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre aşı odası sayısının artırılabileceği belirtiliyor.
TURKOVAC aşısı yapılan Gazi Koç, iki doz BioNTech aşısı yaptırdığını, hatırlatma dozu için de TURKOVAC'ı beklediğini belirtti. Koç, "Dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da TURKOVAC aşısı yaptırdı. Ben de Türk hocalarımıza güvenerek yerli aşıyı tercih ettim." ifadesini kullandı.
Daha önce üç doz Sinovac aşısı yaptırdığını ifade eden Fatih Topaloğlu ise "Hatırlatma dozu olarak yerli aşımız TURKOVAC'ı bekledim ve aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.
"İLGİ BÜYÜK"
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, bugün şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan yerli aşıya ilişkin "e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." dedi.
Ateş, TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığı Ankara Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırdığını hatırlattı.
Tüm şehir hastanelerine aşıların transferinin dün itibarıyla tamamlandığını ve randevuların açıldığını aktaran Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde de aşılamanın başladığını bildirdi.
Ateş, "Ankara Şehir Hastanesinde bugün sabah itibarıyla 50'nin üzerinde aşı yaptık. e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." ifadesini kullandı. İhsan Ateş, randevular içerisinde daha önce hiç aşı yaptırmayanların da bulunduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan ise "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Kendisinin de dün TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirten Turan, aşı yerinde hafif ağrı ve kas ağrıları yaşadığını, sabah saatlerinde bu etkilerin sona erdiğini anlattı.
Sema Turan, "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu ilgi gerçekten çok değerli." ifadesini kullandı.
Gazetecilerin sorusu üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşılara acil kullanım onayının verilmesi için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması gerektiğini dile getirdi.
Etkinlik ve güvenlik verilerine dair tüm evrakların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunulduğunu anımsatan Kayıpmaz, bu kurumdaki Bağımsız Veri İzleme Komitesinin verileri değerlendirdiğini aktardı.
"AŞILAR GEREKLİ KRİTERLERİ KARŞILADIĞINDA ACİL KULLANIM ONAYI VERİLİYOR"
Aşılarda güvenliğin önemine dikkati çeken Kayıpmaz, verileri inceleyen bağımsız bilim insanlarının, gerekli kriterleri karşıladığında aşılar için acil kullanım onayı verdiğini, sürecin de bu şekilde işletildiğini belirtti.
TURKOVAC'ın etkinliğinin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yönelik Kayıpmaz, ilerleyen günlerde detayların kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.
Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği Kovid-19 Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç de soru üzerine ihtiyaçlara göre üretime devam edileceğini kaydetti.
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