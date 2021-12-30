Milli Piyango online bilet nasıl alınır? İnternetten 2022 Milli Piyango bileti alma yolları nelerdir? Tam, yarım, çeyrek…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Sisal Şans'ın düzenleyeceği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 'büyük ikramiye' çekilişi Kanal D'den naklen izlenebilecek.

Kanal D'de saat 23.00 itibarıyla büyük ikramiye ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.