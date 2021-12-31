31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu yıl 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33 bin 259, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA