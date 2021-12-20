Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan terörle mücadele mesajı: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." ifadesini kullandı.

Zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin tüm inlerini, barınaklarını, sığınaklarını tahrip edeceğiz." diye konuştu.

Akar, zorlu hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik de talimat verdi.