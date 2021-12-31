Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar!

Ayrıca Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

Yapılacak çekiliş sonrasında sonuçlar ''millipiyangoonline'' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.