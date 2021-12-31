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Haberler Gündem Haberleri Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar!

Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar!

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Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar!

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 6.000 TL – 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar! MPİ 6.000 TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 2022 sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango tarafından düzenlenecek yılbaşı özel çekilişinde binlerce lira değerinde ikramiyeler dağıtılacak. İkramiyelerin hangi numaralara isabet ettiği de merak ediliyor. İşte bu yılın 6.000 ve 12.000 TL kazandıran numaraları!

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango 6.000 TL ve 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar çekilişle belli oluyor. Çekiliş sonucuna göre ikramiye almaya hak kazanacak adaylar, çıkan numaralara göre bilete ikramiye isabet edip etmediğini öğrenecek. Peki; 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çıkan numaralar hangileri?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan numaralar henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanmaya başladığı takdirde ahaber.com.tr sayfasından öğrenebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem telefon mobil uygulamasından hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Ayrıca Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

Yapılacak çekiliş sonrasında sonuçlar ''millipiyangoonline'' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

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