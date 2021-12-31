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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildiğini bildirdi.

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