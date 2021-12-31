CHP'li Fatoş Birinç’ten akılalmaz ifadeler! İslam'a ve dini değerlere çirkin saldırı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sıbyan Mektepleri için “orta çağ zihniyeti” demesinin tepkileri devam ederken skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Bursa eski kadın kolları başkanı Fatoş Birinç, sosyal medya hesabından haddini aşıp akla ziyan çirkin ifadelerde bulundu. İşte detaylar...
CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini gözler önüne serdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:
"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"
Fatoş Birinç, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından CHP'li kimliğini silerek "TC vatandaşı" yazdı.
CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DE DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DEMİŞTİ
Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.
Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.
VESAYETİN ORTA ÇAĞI HİÇ DEĞİŞMİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamasına tepki göstererek; "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu…" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel! Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye hemen sorgula!
- Yeni yıl öncesi müjde var mı? 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak?
- Bu akşam TV'de neler var? 31 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları neler?
- Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?
- Mekke’nin Fethi mesajları sözleri! Dualı Mekke’nin Fethi mesajları! Mekke’nin Fethi ne zaman kutlanacak?
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
- Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?
- 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!
- Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri
- WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
- Sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşlara yılbaşı mesajları 2022! Sıcak, anlamlı, güzel yılbaşı kutlama mesajları sözleri… Resimli yılbaşı mesajı!