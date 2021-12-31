CHP’li Fatoş Birinç’ten akılalmaz ifadeler! İslam’a ve dini değerlere çirkin saldırı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Fatoş Birinç, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından CHP'li kimliğini silerek "TC vatandaşı" yazdı.