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CHP'li Fatoş Birinç’ten akılalmaz ifadeler! İslam'a ve dini değerlere çirkin saldırı

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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CHP’li Fatoş Birinç’ten akılalmaz ifadeler! İslam’a ve dini değerlere çirkin saldırı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sıbyan Mektepleri için “orta çağ zihniyeti” demesinin tepkileri devam ederken skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Bursa eski kadın kolları başkanı Fatoş Birinç, sosyal medya hesabından haddini aşıp akla ziyan çirkin ifadelerde bulundu. İşte detaylar...

CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Fatoş Birinç, tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından CHP'li kimliğini silerek "TC vatandaşı" yazdı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DE DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DEMİŞTİ
Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

VESAYETİN ORTA ÇAĞI HİÇ DEĞİŞMİYOR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamasına tepki göstererek; "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu…" ifadelerine yer verdi.

CHP’li Özel’e sert tepki: Vesayetin orta çağı... CHP'Lİ ÖZEL'E SERT TEPKİ: VESAYETİN ORTA ÇAĞI...
CHP’li Özel’den skandal Sıbyan Mektebi sözleri CHP'Lİ ÖZEL'DEN SKANDAL SIBYAN MEKTEBİ SÖZLERİ
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