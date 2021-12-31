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Milli Piyango canlı izle 2022! Kesintisiz Milli Piyango TV canlı yayın! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Milli Piyango canlı izle 2022! Kesintisiz Milli Piyango TV canlı yayın! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle!

Milli Piyango canlı izle 2022! Kesintisiz Milli Piyango TV canlı yayın çekilişi canlı takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 120 milyon TL başta olmak üzere, milyonlarca lira ikramiyenin sahibini bulacağı tarihi çekilişte geri sayım sona erdi. Çekilişin başlamasıyla birlikte Milli Piyango TV canlı yayın arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 Milli Piyango canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilir ve yayını kesintisiz takip edebilirsiniz.

Milli Piyango TV canlı yayın! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 Milli Piyango canlı izleme ekranı erişime açılıyor. Çekilişin tüm heyecanının yaşanacağı canlı yayında, çıkan numaraları görüntüleyebilir ve biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte; 2022 Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2022

Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2022 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilir ve çıkan numaraları kontrol edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ PROGRAMI

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 120 Milyon TL olarak belirlendi.

2022 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.

Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 120 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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