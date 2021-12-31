31 Aralık 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmaris'i sel aldı! CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay aleme daldı
Son dakika haberi... CHP’li belediye başkanlarının umursamaz tavırlarına bir yenisi de Muğla’da eklendi. Marmaris’te şiddetli yağış dünyaca ünlü tatil beldesi Bozburun’u sular altında bırakırken, ilçenin belediye başkanı Mehmet Oktay, keyfini bozmadan yılbaşı eğlencesine devam etti.