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Marmaris'i sel aldı! CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay aleme daldı

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Giriş: 31.12.2021 08:41
Son dakika haberi... CHP’li belediye başkanlarının umursamaz tavırlarına bir yenisi de Muğla’da eklendi. Marmaris’te şiddetli yağış dünyaca ünlü tatil beldesi Bozburun’u sular altında bırakırken, ilçenin belediye başkanı Mehmet Oktay, keyfini bozmadan yılbaşı eğlencesine devam etti.
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