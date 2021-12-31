31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi?
31 Aralık resmi tatil mi? Yeni yıla girmemize saatler kala gözler yılbaşı tatilinin başlayacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca vatandaş yeni yılı kutlamanın sevincini yaşarken bir yandan da resmi tatiller hakkında detayları araştırıyor. Öğrenciler ve velileri de bugün okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi? İşte cevaplar...
31 Aralık resmi tatil mi? 2022 için geri sayım başladı. Saatler sonra yeni yıla gireceğiz. Yeni yıl için hazırlık yapan vatandaşlar bir yandan da yılbaşı tatilinin başlangıç takvimini araştırıyor. Bu kapsamda gözler 31 Aralık tarihine çevrildi. 31 Aralık yani bugün resmi tatil olup olmadığını merak edenler konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi? İşte haberin detayları...
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık resmi tatil değildir. Yılbaşı resmi tatili 01 Ocak'ta yapılmaktadır. Bu sene 01 Ocak, Cumartesi gününe denk geliyor.
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullarda eğitim devam edecek. Okulların yanı sıra iş yerleri de normal mesaiye devam edecek.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi (1 gün tatil)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi (1 gün tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar (1 gün tatil)
Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba (3 gün tatil)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe (1 gün tatil)
Kurban Bayramı: 9 Temmuz Cumartesi - 12 Temmuz Salı (4,5 gün tatil)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cuma (1 gün tatil)
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