Marmaris’te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris'te beklenen yağmurlar başlarken, zaman zaman etkisini arttırarak dolu ile karışık yağan sağanak yağış birçok vatandaşlı hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesiz olarak dışarı çıkan vatandaşlar aniden bastıran yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı.

Etkili olan rüzgar ağaçların dallarını savururken, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede azalma oldu.

Zaman zaman yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Cadde ve sokaklarda sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.